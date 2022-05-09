مانشستر سيتي يحسم التعاقد مع هالاند

حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع الدولي النرويجي ولاعب بوروسيا دورتموند الألماني إيرلينغ هالاند بحسب وسائل إعلام الاثنين 9 مايو.

وقالت صحيفة “ذا أتلتك” الإنجليزية من مصادرها الخاصة إن هالاند (21 عامًا) سيخضع للفحص الطبي في عيادات نادي مانشستر سيتي السبت المقبل.

ويحاول النادي الإنجليزي التعاقد مع مهاجم منذ رحيل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى برشلونة صيف 2020، وفشل المفاوضات لجلب هاري كين من توتنهام.

عقد هالاند المتوقع مع فريق مانشستر سيتي سيمتد إلى 5 سنوات من دون بنود جزائية، مع راتب أسبوعي هو الأضخم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب والد هالاند، آلف آنج، دورًا في نقل نجله إلى مانشستر سيتي بالنظر إلى علاقته المتميزة بالنادي، إذ دافع عن ألوانه سابقًا بين عامي 2000 و2003.

وتفوق مانشستر سيتي على عمالقة القارة الأوروبية الراغبين في خدمات هالاند وأبرزهم الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، ونادي بايرن ميونيخ الألماني.