دبلوماسية يمنية لـ”البلاد”: مجلس القيادة قارب النجاة للشعب اليمني

البلاد – محمد عمر

قالت الدبلوماسية اليمنية بشرى الإرياني أن اليمن شهد انفراجة سياسية بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ، ويأتي هذا الأمر تتويجًا للجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال الأعوام المُنصرمة لإحلال السلام على الأراضي اليمنية.

وأضافت “الإرياني”: “يتمثَّل الهدف الأساسي للمجلس الذي يمثل جميع القوى اليمنية هو توحيد القوى السياسية والقبلية والاجتماعية والعسكرية والأمنية اليمنية كافة تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى استعادة قدراتها، وتوفير الموارد التي تشتد الحاجة إليها بما يلبي تطلعات الشعب اليمني”.

وأشارت ” الدبلوماسية اليمنية إلى أن توحيد القوى الوطنية سيفضي لا محالة إلى تمهيد الطريق نحو مجابهة مليشيات الحوثي الإرهابية في الفترة المقبلة ، لا سيَّما وأن معظم أعضاء المجلس الرئاسي يتمتعون بخبرة عسكرية وأمنية واسعة، وشاركوا بصورة مباشرة في معركة التحرير الوطني ضد المليشيات الحوثية بما يُبشر بتحرير اليمن واستعادة المناطق اليمنية .

وأوضحت ” الإرياني ” أنه لا يمكن إغفال أن المشاورات اليمنية – اليمنية لم يكن لتتم دون الجهود الدبلوماسية السعودية لاستعادة السلام في اليمن ، هذا فضلًا عن استضافة العاصمة السعودية الرياض لتلك المفاوضات، و تأكيد السعودية على أهمية السلام المستدام في ربوع اليمن كافة .

وأكدت ” الإرياني ” أن الجهود السعودية رائدة وتاريخية في العمل الإنساني تجاه الشعب اليمني ، وتقديم كافة أشكال الدعم لتخفيف وطأة الأوضاع الراهنة حرصا من المملكة على حماية المدنيين وتوفير مختلف المتطلبات ويعكس ذلك الاهتمام الغير محدود بالشعب اليمنى .