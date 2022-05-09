جامعة الملك عبدالعزيز تشارك في أعمال مؤتمر ومعرض التعليم الدولي

البلاد : متابعات

شارك رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، في الجلسة العلمية المخصصة باليوم الأول بالمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم بالعاصمة الرياض (الأحد ٧ شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022) كمتحدث رئيس بالجلسة بعنوان ” التوجهات المستقبلية وتطوير منظومة التعليم الجامعي”، وشهدت الجلسة مشاركة معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ الدكتور محمد ولد إعمر، ورئيس جامعة الفيصل الأهلية الأستاذ الدكتور محمد بن علي آل هيازع، وأدار الجلسة وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد العقيلي.

أما على صعيد ورش العمل شهد اليوم الأول (الأحد ٧ شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022) من المؤتمر مشاركة عدد من القيادات والخبراء بالجامعة في ورشتي عمل، الأولى بعنوان “رؤية وخارطة طريق: إطار التكيف السريع والذكي في التعليم لمرحلة ما بعد كورونا” شارك في تقديمها عميد عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الأستاذ الدكتور هشام بن جميل برديسي، ورئيس برامج التعلّم الإلكتروني بعمادة التعليم عن بُعد، كما حملت ورشة العمل الثانية عنوان “تجربة جامعة الملك عبدالعزيز في تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال” قدمها مدير مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية الدكتور ماجد بن كمال نور، والمشرف العام على مركز الإبداع وريادة الأعمال الدكتور عبدالله بن أحمد أزهري ورقتي عمل خلال الورشة.