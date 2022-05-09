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القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين بنجاح منظار القولون

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1443 هـ       9 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إثر منظار القولون الذي أجراه ـ حفظه الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.

كما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، في برقيتين، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.

وسألوا المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة وتمام العافية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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