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القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1443 هـ       9 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المنامة : واس

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح منظار القولون، الذي أجراه ـ حفظه الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.

كما أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في برقية مماثلة، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين.

وسأل ملك مملكة البحرين، وسمو ولي عهده، المولى القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للمملكة العربية السعودية وشعبها لمواصلة مسيرة النماء والتقدم والتطور في ظل قيادته الحكيمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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