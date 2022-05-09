الأخيره

السفارة بالمغرب تعثر على السعودي التائه

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1443 هـ       9 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرباط : البلاد

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية، أنه بالإشارةً لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطن سعودي يعاني من ظروف صحيّة صعبة في المملكة المغربية؛ فإنه تم التعرُّف على هويّة المواطن من خلال التواصل مع أسرته للتأكد من أوراقه الثبوتية، كما تم التعرّف على مكان إقامته في مدينة المحمديّة من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصّة، وهو الآن في مكان آمن بعهدة سفارة المملكة في العاصمة المغربيّة الرباط، ويجري التنسيق حالياً لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالماً ـ بإذن اللّه ـ.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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