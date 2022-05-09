افتتاح فعاليات «نادي جدة لليخوت» ضمن موسم جدة 2022

جدة : خالد مرضاح

افتتحت اليوم فعاليات نادي جدة لليخوت ضمن موسم جدة 2022، وذلك بمنطقة “المارينا” التي تعد أول مارينا سياحية بحرية في المملكة؛ وسط حضور كبير من عشاق جلسات الهدوء في أجواء البحر الساحرة.

واشتمل الافتتاح على عروض الألعاب النارية، وتفاعل الجمهور مع تشكيلاتها المبهرة؛ إلى جانب عددٍ من العروض الحية.

وتقدّم مارينا اليخوت لزوار موسم جدة العديد من خيارات المطاعم والمقاهي المطلة، حيث تتميّز منطقة المارينا بإطلالتها البحرية البديعة كأحد أكثر مناطق الموسم جمالاً على الواجهة البحرية، وتنوع الخيارات فيها، كما تضم العديد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا والإكسسوارات من أشهر الماركات العالمية.