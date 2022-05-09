أرامكو السعودية تقترب من إزاحة “أبل”

الرياض- البلاد

اقتربت شركة أرامكو من إزاحة شركة أبل عن عرشها، كأكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية.

يأتي ذلك، بعد أن ارتفع سهم أرامكو بأكثر من 2 % خلال تداولات الأحد، ملامساً 46 ريالا في أعلى مستويات له منذ الإدراج.

وبلغت القيمة السوقية لسهم أرامكو 2.448 تريليون دولار، ليضيق الفارق مع شركة أبل إلى نحو 100 مليار دولار فقط، إذ تتصدر صانعة آيفون الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية البالغة 2.545 تريليون دولار.

وتعد أرامكو واحدة من 3 شركات عالمية فقط تتخطى قيمتها التريليوني دولار، إذ تنضم مايكروسوفت إلى الثنائي العالمي، كما أنها الشركة الوحيدة من خارج الولايات المتحدة ضمن أكبر 8 شركات من حيث القيمة السوقية.

أعلى مستوياته منذ الإدراج

ارتفع سهم أرامكو السعودية بأكثر من 2% ملامساً 46 ريالا في أعلى مستويات له منذ الإدراج ، وساهمت عوامل متعددة في دعم سهم أرامكو مؤخراً، على رأسها الارتفاعات القوية في أسعار النفط.

وكان سهم أرامكو السعودية بلغ سعر 45.45 ريال في 7 مارس، بعد أن سجل خلال الجلسة 46 ريالاً لأول مرة منذ إدراجه في ديسمبر 2019.

وأعلنت عملاق النفط السعودي تحقيقها قفزة في صافي الربح السنوي لعام 2021 بنسبة بلغت 124.4 %، وبلغ 412.4 مليار ريال ، مقابل 183.76 مليار ريال خلال 2020.

وتعكس هذه الزيادة في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.

ومؤخرا دعا مجلس الإدارة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 12 مايو الحالي للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

ومنحت أرامكو المساهمين سهماً واحداً لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

ويبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 60 مليار ريال وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة 75 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 25% ، فيما يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 200 مليار سهم وسيصبح بعد الزيادة 220 مليار سهم ، وبحسب بيان الشركة ، تستهدف من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لشركة أرامكو السعودية ، من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مؤكدة تصنيفها عند (A) ، وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط سيدعم شركة أرامكو، وسترتفع النفقات الرأسمالية السنوية لأرامكو، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية الأخرى، بما في ذلك إنتاج الغاز، والمشاريع الخضراء.