الرياض ـ البلاد

نصحت وزارة الصحة، باتباع 6 خطوات للإقلاع عن التدخين، مع الالتزام ببعض إرشادات التي تتعلق بكيفية التعامل مع محفزات التدخين. وأوضحت الوزارة، أن خطوات الإقلاع عن التدخين تشمل التحكم في ذروة التدخين، والانشغال بنشاط آخر، والخروج من المكان والعودة إليه، وتحديد موعد للإقلاع وإخبار المقربين به، مع الاستفادة من المحاولات الفاشلة للإقلاع واعتبارها خطوات نحوه، والحصول على الدعم من الأصدقاء والمؤسسات المتخصصة.

ولفتت إلى أن محفزات التدخين تتضمن شرب القهوة، والتدخين في العمل، وأعراض الانسحاب في فترة الإقلاع، والمشاعر القوية، إلى جانب المناسبات العامة، والتواجد مع أصدقاء مدخنين، وفترات الانتظار الطويلة ومشاهدة الأفلام.

ونوهت إلى أن التعامل مع محفزات التدخين يكون من خلال استبدال الدخان بأشياء أخرى كالمسواك والمسبحة، والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية المحفزة للتدخين، واستشارة المختصين والأطباء لتجنب الأعراض الانسحابية، واستخدام المكسرات والوجبات الخفيفة أثناء المشاهدة والانتظار.