مارينا اليخوت تستقبل زوار موسم جدة بخيارات مختلفة

جدة ـ خالد بن مرضاح

تسطع هذه الأيام برامج موسم جدة بحزمة من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية ما يجعل عروس البحر الاحمر طيلة أيام الموسم وجهة سياحية من الداخل والخارج حيث تمتاز منطقة المارينا بنادي اليخوت في جدة بإطلالتها البحرية البانورامية وهي تعد أحد أكثر مناطق جدة جمالاً على الواجهة البحرية حيث وتنوع الخيارات فيها، وتضم العديد من التجارب العالمية من مطاعم ومقاه فاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا، وتتيح للزائر فرصة تذوق تجارب المطاعم العالمية، والتسوق الفاخر من أشهر الماركات والازياء والإكسسوارات.



ويضم النادي مرسى للسفن يصل ارتفاعه إلى 135 متراً، ويتسع لأكثر من 100 يخت، بالإضافة لشاطئ حصري لأعضاء نادي جدة لليخوت، وأول مارينا سياحية في المملكة، واتساقا مع الاطلالة البحرية لمارينا اليخوت تستقبل منطقة المارينا في نادي جدة لليخوت ، زوار موسم جدة اليوم بالعديد من المطاعم والمقاهي المتنوعة المطلة على الواجهة البحرية. وتواصلا مع برامج موسم جدة فتحت إدارة الموسم للشباب والشابات من أصحاب المواهب الفنية والهواة الفرصة للمشاركة في الموسم وتقديم إبداعاتهم في مناطق الفعاليات، وتعريف الزوار بمواهبهم المختلفة. وشهدت ساحات وممرات جدة آرت نماذج مميزة من مشاركات أصحاب المواهب والفنون الذين قدموا فنونهم ومواهبهم لزوار الموسم، بعدما أتاحت إدارة الموسم المجال لهم للمشاركة من خلال تسجيل مواهبهم وأعمالهم عبر “منصة مطلوب” قبل انطلاق الموسم. وأبدى زوار الموسم إعجابهم بما تابعوه من عروض فنية وأنغام المقطوعات الموسيقية التي عمَّت منطقة “جدة آرت بروميناد” وأبدع فيها أصحاب هذه المواهب الوطنية. كما قدَّم أصحاب المواهب شكرهم وثناءهم لإدارة الموسم على تمكينهم من إبراز مواهبهم أمام الجمهور؛مما يرسخ ثقتهم بأنفسهم، والظهور على نطاقٍ أوسع في مختلف المناسبات. وفي سياق الاحتفالات بموسم جدة سبق وأن تحولت ساحة جدة آرت بروميناد إلى ساحة مضيئة للتصوير في حراك تفاعلي مكّنت الزائرين من التقاط صور تذكارية جمعتهم بعروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء المنطقة إلى جانب العروض الحية المنتشرة في ممرات المنطقة والفنون الأخرى والمجسمات التي تتزين بها جدة آرت. كرست الفعاليات المختلفة لموسم جدة آرت حالة من الانبهار بين الزوار يجسّدها تسابقهم الكبير على التقاط الصور لكل فعالية من الفعاليات ولكل عرض من العروض المقدمة، إلى جانب حرصهم على توثيق تجربتهم في جدة آرت ورصد لحظات البهجة والسرور التي يجدها كل زائر لهذا الموقع البانورامي الجميل.

من ناحية اخرى تستقبل منطقة “جدة جنغل” زوار موسم جدة 2022 بعد غد الثلاثاء بالعديد من المفاجآت والتجارب المشوقة، في أكبر حديقة حيونات في المملكة تمتد مساحتها إلى 600 ألف متر.

وتحتوي “جدة جنغل” على أكثر من 1000 نوع من الحيوانات البرية من بينها حيوانات تتجاوز أعمارها الـ 150عاماً، وما يزيد على 200 نوع من الطيور النادرة في منطقة مغلقة على مساحة 8 آلاف متر.

وتتيح لزوارها التفاعل مع الحيوانات في تجربة مشوقة، والاستمتاع بالألعاب المختلفة، وتجربة الغابة لأول مرة في الشرق الأوسط، التي تمكن الزائر من اكتشاف الغابة مروراً بمجموعة من الحيوانات البرية المستقطبة من موطنها الأصلي، والعديد من العروض الحية الأخرى.

وتشهد المنطقة التي تتميز بالطابع الأفريقي الفريد، ومحاكاتها للأدغال الطبيعية؛ إقامة ورش ترفيهية للأطفال، وتوفير مناطق ألعاب، ومغامرات، ومطاعم ومسرح لإقامة العروض اليومية للزوار ؛حيث تم تصميم “جدة جنغل بألوان الأدغال الاستوائية المستوحاة من البيئة الأفريقية ليعيش الزائر تجربة لا تنسى من المتعة والترفيه في أحضان الطبيعة.