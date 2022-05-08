كم راتب مبابي المتوقع في ريال مدريد؟

قال موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني إن راتب كيليان مبابي المتوقع مع ريال مدريد حال إتمام الصفقة سيتراوح بين 25 و35 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأفاد الموقع المقرّب من دوائر ريال مدريد في تقرير الأحد 8 مايو، بأن إدارة النادي الملكي قد حسمت الأمور الشخصية مع مبابي ووكيل أعماله بالفعل.

ينتهي تعاقد مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان بانقضاء الموسم الحالي 2021-2022 ويهم اللاعب البالغ 23 عامًا بمغادرة أسوار ملعب حديقة الأمراء.

ويريد ريال مدريد جعل مبابي صاحب أعلى أجر في قائمة النادي الحالية، ليتخطى الويلزي غاريث بيل الذي يتقاضى 30 مليون يورو في الموسم الواحد.