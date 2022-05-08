كلوب “يهجو” توتنهام بعد التعادل في البريميرليغ

هاجم يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي أسلوب لعب خصمه، توتنهام هوتسبير، بعد التعادل السبت 7 مايو في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 1-1.

وقوّض توتنهام فرص ليفربول في المنافسة على لقب البريميرليغ بالموسم الحالي، بعد أن تعادل معه في ملعب “أنفيلد” ضمن المرحلة الـ36 من المسابقة.

وبات ليفربول في الترتيب الثاني على اللائحة بواقع 83 نقطة خلف المتصدر الحالي وحامل اللقب مانشستر سيتي الذي أوصل رصيده إلى 86 نقطة.

وأصبح مانشستر سيتي بحاجة إلى تحصيل 7 نقاط فقط من الجولات الـ3 المتبقية من أجل الاحتفاظ بلقبه وحصد البريميرليغ للمرة الثانية تواليًا.

وبعد التعادل أمام توتنهام، تحدث المدرب كلوب إلى وسائل الإعلام الإنجليزية مهاجمًا الأسلوب الدفاعي لتوتنهام الذي منع الريدز من الانتصار.

وقال يورغن كلوب: “لا أحب هذا النوع من كرة القدم، لا يمكنكم أن تسألوا عن رأيي في طريقة لعب توتنهام اليوم، لأنني لا أحب هذه الطريقة أبدًا”.

يضيف: “استحوذوا على الكرة بنسبة 36% فقط! لا يمكنني أدير فريق مثل هذا، أنظر لديهم لاعبون من الطراز العالمي وكل ما يفعلونه هو الدفاع”.