شاهد: مانشستر سيتي يضرب نيوكاسل بخماسية

استعاد مانشستر سيتي صدراة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه أمسية الأحد 8 مايو أمام نيوكاسل يونايتد 5-0 ضمن مباريات الأسبوع الـ36 من المسابقة.

وأمام 55 ألف مشجّع في ملعب “الاتحاد”، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 86 نقطة ومن خلفه يطارده ليفربول الوصيف (83) قبل 3 جولات من النهاية.

وأصبح مانشستر سيتي بحاجة إلى تحصيل 7 نقاط فقط من الجولات الـ3 المتبقية من أجل الحفاظ على لقبه الذي احرزه الموسم الماضي 2020-2021.

سجّل أهداف مانشستر سيتي كل من الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 19، ثم المدافع الإسباني إيميريك لابورت (38) ومواطنه لاعب الوسط رودريغو (61)، وأضاف الهدف الرابع المهاجم الإنجليزي فيل فودين (90) وعاد ستيرلينغ ليبصم على الخماسية في الوقت المبدد.

يلعب مانشستر سيتي الجولات الـ3 أمام وولفرهامبتون خارج الديار يوم 11 مايو، ثم وست هام يوم 15 خارج ملعبه أيضًا، وأخيرًا يستقبل أستون فيلا يوم 22.

شاهد أهداف وملخص مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل 5-0