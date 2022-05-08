الرياضة شاتورو الفرنسي يستقبل مواهب كرة القدم السعوديين

جدة- البلاد تفتح أكاديمية يونايتد وورلد الرياضية الباب أمام المواهب الراغبة في خوض تجربة رياضية تمهيدًا للدخول إلى عالم الاحتراف في كرة القدم. وتسعى الأكاديمية بالتنسيق مع نادي شاتورو الفرنسي إلى اكتشاف المواهب ومنح الفرصة من كافة دول العالم للراغبين لبدء تجربة احترافية مثالية، وذلك خلال فترة الصيف المقبل عبر معسكر يمتد من أسبوعين إلى ٤ أسابيع. ويمثل هذا المعسكر فرصة سانحة للمواهب للالتحاق والمعايشة في نادي شاتورو والاستفادة من البرامج التدريبية التي تشمل تدريبات فنية مكثفة وتحليل فيديو وتغذية وحصصا تعليمية في اللغة الفرنسية. ويشرف على المعسكر نخبة من المدربين أصحاب الخبرات الفنية بالإضافة إلى قائد المنتخب السعودي السابق أسامة هوساوي الذي يشغل منصب مساعد المدير الرياضي لفريق شاتورو. وتعود ملكية مجموعة يونايتد وورلد إلى الأمير عبدالله بن مساعد، وتتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًا لها، وتضم أندية شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وبيرشكوت البلجيكي، والهلال يونايتد الإماراتي، وكيرلا يونايتد الهندي، وشاتورو الفرنسي، إضافة إلى عدة استثمارات عالمية في مجال الرياضة. يذكر أن الأكاديمية لها تواجد في أوروبا وأمريكا والبرازيل وتمثل مفهومًا مختلفًا عن أكاديميات كرة القدم، تقوم على الشراكة مع أندية المجموعة وأندية أخرى لصقل المواهب لتكون البداية نحو احتراف كرة القدم. ويمكن للراغبين التسجيل من خلال موقع الأكاديمية على الإنترنت، حيث يستمر التسجيل إلى اكتمال العدد المستهدف.