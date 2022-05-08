سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 13820.35 نقطة

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 86.48 نقطة ليقفل عند مستوى 13820.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, أمانة للتأمين, بترو رابغ, ولاء, وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكابلات السعودية, علم, العقارية, رعاية, ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 6.79% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, دار الأركان، بترو رابغ, الإنماء, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, أرامكو السعودية, الأهلي, أماك، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 361.72 نقطة ليقفل عند مستوى 23547.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 448 ألف سهم تقاسمتها 1914 صفقة.