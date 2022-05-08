بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل زبدة الليمون بالبقدونس

إذا كنتِ من محبى النكهات المركبة يمكنك الأن تحضير تلك الوصفة السهلة

المقادير اللازمة

2 كوب كريمة خفق ثقيلة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة قشر ليمون

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج

طريقة العمل

باستخدام خلاط أو مضرب يدوي اخلطي كريمة الخفق الثقيلة على سرعة متوسطة عالية لمدة 10-20 دقيقة أو حتى تنفصل الدهون الصلبة عن الكريمة

الزبدة سيكون لها نسيج متكتل

قومي بإيقاف الخلاط

ثم صبي المحتويات من خلال مصفاة

أثناء وجود الخليط في المصفاة اسكبي الماء البارد فوق الزبدة وارفعيه جيدًا بعد تصفيته منها

افردي قطعة قماش خالية أو شاش قطني

ثم ضعي الزبدة في المنتصف

اجمعي الزوايا الأربع للمنشفة وقومي بلفها بإحكام مع عصر أي سوائل متبقية منها

نظفي وعاء الخلاط ثم أزيلي الزبدة من القماش وضعيها مرة أخرى في الوعاء

يضاف الملح ثم يخلط على سرعة متوسطة منخفضة حتى يمتزج

أضيفي قشر الليمون والبقدونس إلى الوعاء

ثم تخلط حتى تمتزج

انقلي الزبدة إلى وعاء محكم ولفيها بورق شمع

ضعي الزبدة في الثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل حتى تتماسك النكهات

ثم قدميها وأستخدميها