الرياضة الخليج والصفا يتنافسان على لقب النسخـة 44 من كأس اليد

الدمام- حمودالزهراني

تتجه أنظار متابعي ومحبي كرة اليد يوم غد الاثنين نحو صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، التي تحتضن المباراة النهائية على كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للموسم الرياضي 2021-2022م في نسخته الـ 44 بين فريقي الخليج والصفا، عند تمام الساعة 5:00 مساءً. مشوار الفريقين نحو النهائي

لم يكن المشوار سهلاً نحو التأهل للنهائي بالنسبة للفريقين، إذ جاء تأهل الصفا بصعوبة بعد إقصائه بطل النسخة السابقة “مضر” في مباراة الدور ربع النهائي، قبل أن يضرب موعداً مع النهائي بتغلبه على فريق النور في مباراة الدور نصف النهائي التي امتدت لشوطين إضافيين، أما فريق الخليج فنجح في الوصول للنهائي بعد تجاوزه “الأهلي” بنتيجة مريحة في ربع النهائي، ومن ثم فوزه على الزلفي بصعوبة في نصف النهائي بعد أن امتدت المباراة لشوطين إضافيين ايضاً. لقب سابع للخليج أم أول للصفا

يمتلك الخليج في رصيده 6 ألقاب سابقة في السجل الذهبي التاريخي للبطولة، ويسعى إلى ضم اللقب السابع له بعد آخر لقب حققه في نفس المسابقة في الموسم الرياضي 2003-2004م، وعلى الجانب الآخر يأتي الصفا برغبة مُلحة إلى ضم أولى الألقاب لخزائنه. وقد حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد آلية دخول الجماهير للصالة في المواجهة النهائية، حيث سيكون دخول الجماهير بالتذاكر التي ستوزعها الأندية لمدرجات الجماهير والعوائل، على أن يتم فتح البوابات قبل بداية المباراة بـساعة ونصف.