«البيئة» تكثف الجولات على أسواق ومسالخ الخفجي

الدمام ـ حمود الزهراني

كثفت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية جولاتها الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ بمحافظة الخفجي، وذلك للتأكد من تطبيق التعليمات المتعلقة بالسلامة والنظافة والصحة ووفرة المعروضات وجودته.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الفرق الرقابة بمحافظة الخفجي نفذت العديد من الجولات الرقابية الصحية الميدانية على أسواق النفع العام وسوق الخضار واللحوم والأسماك والدواجن وسوق الأغنام والمسلخ، للتأكد من وفرة السلع الغذائية وطريقة عرضها ونقلها وتخزينها وتسويقها بالطرق الصحية لضمان سلامة المستهلك لهذه الأغذية.

وأشار إلى أن الفرق الرقابة، شددت رقابتها على المحلات في سوق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك بمحافظة الخفجي أمس، مما نتج عنه مصادرة أسماك تظهر عليها علامات التلف والفساد بوزن (73) كجم، وإتلافها حسب النظام، كما شملت الجولة على سوق الأغنام للتأكد من سلامة وصحة الأغنام المعروضة للبيع مع حث أصحاب الحلال بالتقيد بالبيع بالمواقع المخصصة لهم وعدم مخالفة النظام.

وأكد وقوف المراقبين والإشراف المباشر عن قرب من قبل الأطباء البيطريين على المسلخ لمتابعة ضمان تنظيم سير العمل والاشتراطات الصحية للذبح، مبيناً أنه تم ذبح أكثر من 4000 رأس من الماشية الصغيرة والإبل والأبقار خلال شهر رمضان المبارك في مسلخ الخفجي، كما تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمتابعة مخالفي البيع العشوائي من قبل العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة بسوق الخضار وسوق الأغنام، وتنظيم سير العمل لمرتادي المسلخ.