المحليات

إزالة 12 حيا عشوائيا في جدة خلال الفترة المقبلة

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1443 هـ       8 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكد المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي أن عدد الأحياء العشوائية بمدينة جدة يبلغ 64 حيًا، المستهدف من الإزالة عددها 34 حيًا، وتمت خلال الفترة الماضية إزالة 22 حيًا، والمرحلة الحالية التي تأتي بعد شهر رمضان تستهدف إزالة 12 حيًا.

وأضاف البقمي وفقاً لـ”قناة الإخبارية”، أن البداية كانت من حي بني مالك وحي الورود، حيث تم تسليم الإشعارات لسكانها، وفي يوم 21 من هذا الشهر سيتم فصل الخدمات، وفي يوم 28 ستبدأ أعمال الإزالة، وأوضح أن كلا من حي بني مالك وحي الورود ستتم إزالتهما بالكامل.

ibrahim

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