إزالة 12 حيا عشوائيا في جدة خلال الفترة المقبلة

جدة : البلاد

أكد المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي أن عدد الأحياء العشوائية بمدينة جدة يبلغ 64 حيًا، المستهدف من الإزالة عددها 34 حيًا، وتمت خلال الفترة الماضية إزالة 22 حيًا، والمرحلة الحالية التي تأتي بعد شهر رمضان تستهدف إزالة 12 حيًا.

فيديو | متحدث أمانة #جدة لـ #نشرة_النهار: حي بني مالك والورود سيتم إزالتها بالكامل خلال الشهر الجاري#الإخبارية pic.twitter.com/lN40tfv56V — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2022

وأضاف البقمي وفقاً لـ”قناة الإخبارية”، أن البداية كانت من حي بني مالك وحي الورود، حيث تم تسليم الإشعارات لسكانها، وفي يوم 21 من هذا الشهر سيتم فصل الخدمات، وفي يوم 28 ستبدأ أعمال الإزالة، وأوضح أن كلا من حي بني مالك وحي الورود ستتم إزالتهما بالكامل.