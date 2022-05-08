أضرار عدم الحصول على النوم الصحي.. احترس من هذه المخاطر

النوم الصحي يمثل مجالًا بحثيًا جديدًا نظرا لتأثيرات ذلك الكبيرة في الصحة العامة والحياة العملية.

لذا يبحث العلماء في ما يحدث للجسم أثناء النوم ولماذا تعتبر العملية نفسها ضرورية للغاية.

فوائد الحصول على النوم الصحي

دراسة علمية أمريكية حديثة منشورة في موقع «هيلث لاين» تقول إن النوم الصحي ضروري من أجل عدد من الأمور.

منها الحفاظ على وظائف الجسم الحرجة، واستعادة الطاقة، وإصلاح أنسجة العضلات.

كما أنه يسمح للدماغ بمعالجة المعلومات الجديد.

أضرارعدم الحصول على النوم الصحي

وفيما يتعلق بأضرار عدم الحصول على النوم الصحي، تقول الدراسة إن الجسم عندما لا ينال قسطا كافيا من النوم.

يمكن أن يتسبب الحرمان من النوم عندها في مجموعة من المشكلات العقلية والجسدية.

بما في ذلك إعاقة القدرة على التفكير بوضوح والتركيز والسيطرة على العواطف.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في مكان العمل والمنزل.

ثبت علميا أن الحرمان المزمن من النوم يزيد من مخاطر الإصابة بحالات صحية خطيرة.

مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والاكتئاب.

ويمكن أن يؤثر أيضًا على جهاز المناعة، مما يقلل من قدرة الجسم على محاربة العدوى والأمراض.