ناسا تكشف عن تسجيل صوتي غريب.. هذا ما يحدث في الفضاء

دوما ما تكشف ناسا عن أمور مذهلة وآخرها ما كشفته عن تسجيل صوتي غريب.

التسجيل يكشف ما يحدث داخل الثقوب السوداء التي كان العلماء يحاولون استكشافها على مدار العديد من السنوات.

وذلك بالرغم من قاعدة «لا يوجد صوت في الفضاء» التي أثبتها الباحثون منذ عشرات السنين.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أوضح علماء الفلك بوكالة «ناسا» أنه تم تسجيل موجات صوتية.

باستخدام تليسكوب «ناسا» الفضائي عبر مرصد «شاندرا» للأشعة السينية.

لرصد ما يحدث في أحد الثقوب السوداء بمركز مجموعة مجرة «Perseus».

والتي تقع على بعد أكثر من 200 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

https://mobile.twitter.com/NASA/status/1522287741312114689?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1522287741312114689%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falwan.elwatannews.com%2Fnews%2Fdetails%2F6075538%2FD986D8A7D8B3D8A7-D8AAD983D8B4D981-D8B9D986-D985D982D8B7D8B9-D8B5D988D8AAD98A-D985D8B0D987D984-D984D985D8A7-D98AD8ADD8AFD8AB-D8AFD8A7D8AED984-D8A3D8ADD8AF-D8A7D984D8ABD982D988D8A8-D8A7D984D8B3D988D8AFD8A7D8A1-D981D98AD8AFD98AD988

العلماء استعانوا بالغاز الساخن لتسجيل صوت الثقب الأسود

وأكد العلماء أنهم تلقوا ما يحدث في ذلك الثقب.

على هيئة بيانات فلكية ثم استعانوا بالغاز الساخن الذي يحيط بالمجرة من أجل ترجمة البيانات إلى صوت مسموع.

إذ يوفر هذا الغاز الذي يحيط بالآلاف من المجرات الفضائية، وسيطًا تنتقل من خلاله الموجات الصوتية .

وقالت «ناسا» إن صوت الثقب الأسود تم إنشائه عن طريق إعادة تركيب الموجات الصوتية لنطاق السمع البشري.

من خلال رفع مستوى الصوت إلى أعلى بمقدار 57 أو 58 أوكتافًا -«فوق طبقة الصوت الحقيقية».

ثم أعادت الآلات الموسيقية المختلفة داخل المرصد إنتاج الصوت في شكله النهائي، بحسب الصحيفة البريطانية.