تود بوهلي يشتري تشيلسي.. ما الخطة المقبلة للنادي الإنجليزي؟

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم السبت 7 مايو في بيان رسمي، عن نقل ملكيته إلى مجموعة “كونسورتيوم” الأمريكية بقيادة رجل الأعمال الشهير تود بوهلي.

تود بوهلي يمتلك ناديي لوس أنجلوس ليكرز ولوس أنجلوس دودجرز الأمريكيين لكرة السلة، وتقُدّر ثروته بنحو 5 مليار دولار، ويمتلك شعبية جارفة لدى الرياضيين.

وذكرت وسائل إعلام أن صفقة شراء تشيلسي بلغت نحو 5.5 مليار دولار، ستذهب جميعها إلى الجمعيات الخيرية بقرار من المالك الحالي رومان أبراموفيتش.

يقود بوهلي المجموعة الجديدة المالكة لتشيلسي بالتعاون مع شركاء معروفين، أمثال مارك والتر وشركة وهانز يورغ وشركة كليرليك كابيتال الأمريكية.

من غير المرجح أن يقود تود بوهلي أو أحد شركائه مجلس إدارة تشيلسي كما فعل المالك السابق رومان أبراموفيتش طيلة الأعوام الـ19 الماضية.

سيتعين على تود بوهلي الانتظار لحين موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على نقل ملكية تشيلسي، قبل أن يباشر في أي عمل إداري في النادي.

سيخصص الملاك الجدد لتشيلسي مبلغ 1.7 مليار دولار لتطوير النادي والبنى التحتية، خاصة ملعب ستامفورد بريدج، وزيادة سعته إلى 80 ألف مقعد.