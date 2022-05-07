احترس من الاختراق والهاكر.. تحذير خطير لمستخدمي الهواتف الذكية

الاختراق والهاكر أصبح يدق كل الأبواب بقوة وفق ما حذر خبراء الأمن السيبراني في شركة «CYBER».

التحذير يخص كل صاحب هاتف ذكي من التطبيقات المراوغة التي يستخدمها المتسللون لسرقة الأموال.

إذ كشف تقرير تهديد صادر عن المركز الوطني للأمن الإلكتروني (NCSC) في المملكة المتحدة عن امر خطير .

كشف أن بيانات الأشخاص وأموالهم صارت معرضة للخطر بنسب تتضاعف شهريا.

بسبب التطبيقات الاحتيالية المليئة بالبرامج الضارة الضارة.

يمكن أيضًا اختراق التطبيقات المطورة بشكل سيئ من قبل المتسللين الذين يستغلون نقاط الضعف في البرامج.

قال المدير الفني لـ «NCSC»، إيان ليفي، إن متاجر التطبيقات «تتحمل مسؤولية حماية المستخدمين والحفاظ على ثقتهم»، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

زيادة أنشطة التهديد في الفترة الأخيرة

وأوضح ليف أن تقرير التهديد الخاص بنا يظهر أن هناك المزيد من الأنشطة التي يمكن لمتاجر التطبيقات القيام بها.

ويستخدم مجرمو الإنترنت حاليًا نقاط ضعف في متاجر التطبيقات على جميع أنواع الأجهزة المتصلة لإحداث ضرر.

وتم اكتشاف عدم اتباع بعض المطورين لقواعد المراجعة السليمة للتطبيقات».

هناك أيضًا مخاوف بشأن عدم مشاركة متاجر التطبيقات المعروفة لمتطلبات الأمان الواضحة مع المطورين.

فلم يتم تصميم مدونة الممارسات المقترحة فقط لحماية الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات الهواتف الذكية.

ولكن أيضًا لحماية الأجهزة الذكية ووحدات التحكم في الألعاب وأجهزة التلفزيون.