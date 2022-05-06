8 آلاف ريال لليوم الواحد.. ارتفاع إيجار الاستراحات يرهق الأسر

جدة – عبدالهادي المالكي

أرهق ارتفاع أسعار الاستراحات والشاليهات في جدة الأسر خلال عطلة عيد الفطر المبارك، إذ ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق بنسبة 300 %، فكانت تتراوح ما بين 500 ريال و1000 ريال خلال الأيام العادية إلى 1500 ريال خلال عطلة الأسبوع، لتقفز أيام العيد إلى 2500 ريال و3500 ريال للفترة من 4 عصرًا حتى الواحدة صباحًا ومن الـ7 صباحا حتى الـ2 ظهرًا، وبهذا يصل إيجار الاستراحة لليوم الواحد بين 5000 ريال و 6000 ريال للفترتين بل أن بعض الاستراحات الكبيرة وصل سعرها إلى 8000 ريال.

وقال عدد من أصحاب الاستراحات، إن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي فهي أسعار موسمية خلال الأعياد والعطلات الأسبوعية أو خلال مناسبات الزواج والخطوبة فلكل منها سعر خاص، مشيرين إلى أن سعر الإيجارات لا يوازي شيئًا مقابل ما يعانيه أصحاب الاستراحات خسائر بسبب بعض المستأجرين ممن يتركون الاستراحة بلا نظافة ويهملون المفروشات والمجالس والأشجار، وكثير من الأشياء التي تكلف الكثير.

وأكد نواف محمد صاحب إحدى الاستراحات أن الأسعار تختلف من موقع لآخر، مطالبا الجميع بأن يحافظوا على الممتلكات الخاصة، حيث إن القلة يتركونها نظيفة كما استلموها، إذ إن الكثير يتركون الأطفال والمراهقين يعبثون بالممتلكات دون اكتراث، مطالبًا بتحديد أسعار الإيجارات من قبل وزارة التجارة لتعم الفائدة على المالك والمستأجر. فيما أعرب عدد من المستأجرين عن استيائهم من غلاء الأسعار المبالغ فيه خلال أيام العيد، والذي سبق أن وصل إلى مبالغ خرافية في جدة، معتبرين أن السبب وراء الارتفاع المبالغ فيه هوا قلة العرض وكثرة الطلب حيث أن كثير من الأسر اضطروا إلى قضاء العيد في منازلهم لعدم تمكنهم من إيجاد استراحة في أيام العيد. ولفتوا إلى أن هدم جميع الاستراحات البرية التي كانت موجودة على طريق هدى الشام والخمرة وطريق عسفان تسبب في زيادة الأسعار.