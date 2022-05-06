1.2 مليون مستفيد من خدمة الإرشاد المكاني بالحرم

مكة المكرمة – البلاد

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المستفيدين من خدمات وكالة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك بلغ أكثر من مليون ومئتي ألف، (١٢٢٦٣٥٩) مستفيدا من الإرشاد المكاني، و(٢٠٩٤) مستفيدا من مبادرة الإرشاد الإثرائي باللغات، و(١٢٥٨) مستفيدا من دعم الإدارات بالترجمة الميدانية، و(١٠٦٢) مستفيدا من مبادرة معالم المسجد الحرام، و(٨٣٦) مستفيدا من المشاركة بالمعارض، و(٣٤) مستفيدا من مبادرة مراجعة وتصحيح اللوحات الإرشادية، و(٢٢٩٦٠) من ترجمة خطبة صلاة العيد.

وكانت وكالة اللغات والترجمة ممثلة في الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، ومن خلال مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات، ومبادرة البث الرقمي باللغات العالمية على مدار 24 ساعة من المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ، قد أوصلت رسالة الحرمين الشريفين الدعوية السامية إلى شتى بقاع العالم، بعدة لغات عالمية وبثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وموجات الراديو FM، ، وتأتي ضمن مشاركة الرئاسة مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي”.

وقال مدير عام الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات مشاري المطرفي، إن أعداد المستفيدين من مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات لبث ترجمة خطب الجمعة خلال شهر رمضان، وخطبة عيد الفطر لعام 1443 هـ ، تجاوزت أكثر من 223.877 مستفيدًا، مبينًا أن الإدارة بثت برامج ودروسًا علمية وخطب المسجد الحرام ومصحف المسجد الحرام لعدد من أئمته، والأحاديث النبوية عن فضل الصيام والزكاة، لمدة 720 ساعة متواصلة لكل لغة، حيث تجاوز عدد المستفيدين لجميع اللغات أكثر من 557.515 مستفيدًا.