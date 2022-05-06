لجنة للتحقيق في عدم انتظام رحلات مطار جدة

جدة – البلاد

وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني؛ وعضوية عدد من الجهات؛ للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية،

والتحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن، والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه. يأتي ذلك بعد أن شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي حالة من التكدس لعدد كبير من المسافرين عند الصالة الشمالية للمطار، بسبب تأخر العديد من الرحلات عن الإقلاع في موعدها.