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تعاون سعودي – أمريكي لتسريع نمو سوق المحتوى الرقمي

صحيفة البلادaccess_time5 / شوال / 1443 هـ       6 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

بدأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون وتعزيز الاستثمار بين البلدين في قطاعات الاقتصاد الرقمي والابتكار و الفضاء.

وخلال اجتماعاته التقى السواحه برئيس مجموعة أومنيكوم الإعلامية «OMG» ومدير عملياتها داريل سيم، بهدف تسريع نمو سوق المحتوى الرقمي في المملكة وتطوير القدرات الإبداعية لأبناء وبنات الوطن، كما بحث الاجتماع أهمية تعزيز التعاون ودعم برنامج «IGNITE»الذي أطلقته المملكة خلال النسخة الأولى من مؤتمر «LEAP» التقني لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه، إلى جانب إنشاء فعاليات إعلامية رقمية خلاقة ومبتكرة تدعم جهود المملكة في مجالَي الابتكار والاقتصاد الرقمي.

وشملت الاجتماعات أيضًا عددًا من شركات التقنية المتخصصة في التقنية المالية والبرمجيات، وإدارة الاستثمارات البديلة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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