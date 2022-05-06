بعد مهرجان أهداف.. الفتح يتعادل مع الاتحاد ويعطل تتويجه بالدوري

متابعة- محمود العوضي
فرض فريق الفتح التعادل على ضيفه فريق الاتحاد، بعد مباراة ماراثونية شهدها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء مساء اليوم الجمعة، وذلك بأربعة أهداف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم فريق الفتح بعد مضي (9) دقائق من الشوط الأول عن طريق لاعبه البرازيلي بيتروس قبل أن يرد رومارينيهو ويتعادل للاتحاد في الدقيقة (17) ثم أضاف زميله إيغور كورنادو الهدف الثاني في الدقيقة (20) قبل أن يُسجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الثالث في الدقيقة (42) ثم قلّص فراس البريكان النتيجة للفتح بهدف في الدقيقة (45+3) لينتهي الشوط لأول بتقدم الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين.
وعادل الفتح النتيجة في الشوط الثاني بهدف ثالث عن طريق لاعبه سفيان بن دبكة في الدقيقة (60) قبل أن يعود رومارينهو ويُسجل الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة (77) ثم عاد فراس البريكان ليتعادل للفتح بهدف في الدقيقة (83).
ليرفع فريق الاتحاد رصيده بهذا التعادل إلى النقطة (61) في صدارة الدوري، فيما وصل رصيد الفتح إلى النقطة 32 في المركز الثامن.