الجينات الوراثية روشتة العلاج المستقبلي

مكة المكرمة – احمد الا حمدي

يعتبر العلاج الجيني بمثابة عملية ادخال مورثات سليمة إلى الخلايا لتصحيح عمل المورثات غير الفعالة بغية علاج المرض حيث يرى العلماء أن العلاج الجيني قد يكون وسيلة فعالة لعلاج العديد من الأمراض الوراثية الناتجة من عطب مورثة واحدة مثل الثلاسيميا والناعور وفقر الدم المنجلي والتليف الكيسي وغيرها من الأمراض،

كما أن هناك طريقة مختلفة للعلاج الجيني، تستخدم ما يُدعى التكنولوجيا المضادَّة أو المعاكسة للشفرة.وفي هذه التكنولوجيا، لا يَجرِي إدراج أو إقحام الجينات الطبيعيَّة؛بل يَجرِي ببساطة تعطيلُ الجينات الشاذَّة. وباستخدام التكنولوجيا المضادَّة للشِّفرة، يمكن أن تَرتبط الأدوية مع أجزاء محدَّدة من الحمض النووي الوراثي، فتمنَع الجينات المتضرِّرة من العمل.

وأكد مختصون أن العلاج الجيني ينطوي على تعديل الجينات داخل خلايا الجسم في جهود تهدف إلى علاج المرض أو إيقافه.

وتحتوي الجينات على الحمض النووي، وهو الشفرة التي تتحكم في شكل الجسم ووظيفته، بداية من النمو الطولي إلى تنظيم أجهزة الجسم. ويمكن أن تتسبب الجينات التي لا تقوم بوظيفتها بشكل صحيح في حدوث المرض.

ويستبدل العلاج الجيني جينًا معيبًا أو يضيف جينًا جديدًا في محاولة لعلاج المرض أو تحسين قدرة الجسم على محاربة المرض. يبشر العلاج الجيني بعلاج نطاق واسع من الأمراض مثل السرطان والتليفات الكيسية وأمراض القلب والداء السكري والناعور والإيدز. كما يستخدم العلاج الجيني في تصحيح الجينات المعيبة لعلاج مرض أو مساعدة جسمك في مكافحة مرض بشكل أفضل.

وإستطردوا إن العلاج الجيني لديه بعض المخاطر المحتملة. لا يمكن إدراج الجين بسهولة في الخلايا الخاصة بالانسان

وأكثر ناقلات العلاج الجيني شيوعًا هي الفيروسات لأنها تستطيع التعرف على خلايا معينة وتحمل المادة الجينية إلى جينات الخلايا. يقوم الباحثون بإزالة الجينات الأصلية المسببة للمرض من الفيروسات، واستبدالها بالجينات اللازمة لوقف المرض.

تصحيح الإبصار

وفي هذا السياق أوضح البرفيسور الدكتور اسلام بن حمدي استشاري قرنية العيون وتصحيح الابصار إن قمة ما وصل اليه اجتهاد البشر في الوقت الحالي في مجال الطب.

بداية لابد أن عرف أن الصفات الوراثية الكامنة في كل خلايانا هي تعريف شامل لكل صفات الانسان. فهي مثل الكتيب الذي يأتي مع الأجهزة. كانت تفاصيل هذا الكتيب «كيفية قراءته و تسلسل جزيئاته « غامضة حتى وقت قريب، حتى توفرت تقنيات تعمل على مستوى الجزيء الكيميائي، سواء قراءة التشخيص أو تعديل العلاج. وجد أن استعداد بعض البشر لأمراض معينة، يعود الى تكوين صفاتهم الوراثية. وبالتالي انتظار حدوث واستفحال المرض، فمن الممكن الوقاية منه، بتعديل الصفة من الاصل.



وتطبيقا لذلك على مجال اورام العيون، فالاستعداد الفطري لها كامن في الصفات الوراثية. وبقراءة هذه الصفات ومعرفة هذا الاستعداد، يمكن تعديل الصفة بالإضافة او الحذف، لكي لا تكون تلك الخلايا في المستقبل أي أورام.

نحن هنا لا نتحدث عن مرض بعينه ولكن عن تقنية شاملة متكاملة. فتحت -بإذن الله- للبشر عالم جديد. عليهم ان يخطوا فيه بثقة وبتأنٍ، لكن يكتب لنا المولى عز وجل مكاسبه ويقينا متاعبه.

ثورة طبية

ويستطرد استشاري جراحة الليزك والماء الابيض تقنية العلاج بالجينات الوراثية والهندسة الوراثية احد الثورات الطبية في العصر الحديث وسيكون لها مستقبل مبهر باذن الله في علاج الكثير من الامراض المستعصية والتي لم يتوصل لعلاجها الطب الحديث وهذا مصداق لحديث النبي صل الله عليه وسلم « كل داء له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله». وتعقيبا على سرطان العين هناك انواع من سرطانات العين مثل الريتنوبلاستوما او ما يسمى بالورم الارومي الشبكي والذي يصيب الاطفال تم اكتشاف بعض انواعه و خصوصا ما يميل للطفرة الجينيه ومعرفة التسلسل الجيني لهذا المرض وبينت الهندسة الوراثية والتعديل حسن ملحوظ في تراجع هذا النوع من الاورام القزحية الدكتور موسى الحربي.

علاج فعال

وقال الدكتور الاستشاري محمد قوفندي تعتبر الهندسة الوراثية والعلاج الجيني من التقنيات الحديثة لعلاج الأمراض تختلف اختلافا كبيرا عن العلاجات التقليدية حيث يتم علاج المرض على مستوى الجينات وليس على مستوى تأثيره على الأعضاء. وقد تم استخدام العلاج الجيني في علاج أحد طفرات مرض التهاب الشبكية الصبغي بالعين بنجاح، ونتطلع في المستقبل القريب الى الوصول الى علاج أو منع حدوث الأورام السرطانية باذن الله.

الأبحاث قائمة

من جهته أوضح الاستشاري الدكتور بندر القحطاني مما لاشك فيه ان الجهود الكبيرة التي يقوم بها العلماء في جميع انحاء العالم على قدم وساق منذ عقود لفك شفرة مرض العصر الفتاك السرطان بجميع انواعه ومنها سرطانات العيون علما ان الابحاث والتجارب لاتزال قائمه ومستمره خصوصا في الاستفادة من الهندسة الوراثية والتي تهدف الى تكوين خلايا مناعية تستهدف وتقضي على الخلايا السرطانيه وهي ماتعكف عليه المعاهد العالميه المتخصصه للوصول لعلاج نهائي وجذري لهذا المرض الفتاك ولا تزال معظم التجارب الحاليه تطبق على الحيوانات الى ان يصل العلم الى صيغه نهائيه وامنه من الممكن الاستفاده منها في علاج امراض السرطان التي تصيب البشر ومن المتوقع ان يكون العلاج جاهزا وفاعلا في وقت اقرب مما نتوقع باذن الله تعالى.

ثورة عالمية

ويقول الدكتور الاستشاري سعود عبد العزيز الجهني هنالك ثورة عالمية في طب العيون في العلاج بالجينات ومنها ما تم اكتشافه مؤخرا من استخدام الدواء الجيني لوكستورنا (Luxturna) والذي تم اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية ويستخدم للمرضى الذين يعانون من خلل وراثي وطفرة في جين (RPE65) والمرتبط بضمور الشبكية ويؤدي إلى ضعف الإبصار تدريجيا ، ويتم حقن المريض بعد التأكد من ملاءمة الدواء لحالته (بالفحص الجيني) مباشرة تحت الشبكية، ويعمل على تقديم نسخة طبيعية من الجين RPE65 مباشرة إلى خلايا الشبكية التي تتمكن عندها من إنتاج البروتين الطبيعي الذي يحول الضوء إلى إشارات كهربائية في العين والتى تمكن المريض من الرؤية بشكل أفضل.

أمراض تعالجها تقنية الجينات الوراثية

من الامراض التي تعالجها تقنية الجينات الوراثية مرض التليف الكيسي وهذا المرض من الأمراض الوراثية الخطيرة جداً، وهو ينجم عن خلل فى إحدى الجينات وهذا الخلل بدوره يؤدي إلى تكون طبقة كثيفة من المخاط على جدار أعضاء الجهاز الهضمي والممرات الهوائية. ومن ثَّم خلل في إفراز الجسم للإنزيمات الهاضمة وعدم امتصاص المواد الغذائية بكفاءة، أما الجهاز التنفسي فيصاب بالعدوى التي تودي بحياة الإنسان من جراء هذا المرض.ويقدم العلاج لهذا المرض عن طريق توصيل نسخة سليمة من الجين وذلك عن طريق الاستنشاق.

كما أن العلاج بالجينات الوراثية يعالج مرض ضمور العضلات، حيث أن هناك دراسة حديثة تم إجراؤها مؤخراً بجامعة «ستانفورد» بكلية الطب حول إمكانية التوصل إلى علاج للضمور الذي يلحق بالعضلات من خلال زيادة كتلتها مرة أخرى باستخدام العلاج الجيني.

فقد قام الباحثون بزرع جين سليم ليحل محل الجين المسبب لضمور العضلات، وقال الدكتور توماس راندو» الأستاذ المساعد – بطب الأعصاب إن الاكتشاف ليس بالجديد، فالعلماء قد توصلوا إليه من قبل من خلال التجارب المعملية العديدة .. وكانت أولى العوائق التي قابلتهم لتطبيق هذا العلاج الجيني على العضلات هو كيفية توصيل الجين لخلايا العضلات في الجسم بأكمله، والعائق الثاني هو كيفية إقناع هذه الخلايا أن تقوم بشكل دائم بإنتاج البروتين العلاجي الذي تفرزه هذه الجينات».

إلا أن الشيء المثير للتفاؤل فئ هذا العلاج أن تأثيره يدوم لأمد طويل للعديد من الاضطرابات المرتبطة بالجينات بما فيها ضمور العضلات.

كما أن الصلع هو من أكثر الحالات التي ترتبط بموضوع الجينات، وربط تساقط الشعر بالعامل الوراثي ليس فيه شيء حديث على الإطلاق، ولكن الجديد في مجال الأبحاث العلمية هو التوصل إلى الجين المسبب لتساقط الشعر، حيث توصل باحثون في أوروبا بجامعتي «بون ودوسلدروف» بألمانيا إلى الجين المسبب للصلع عند الرجال حيث تم إجراء دراسة على ما يقرب من 500000 وضعاً للجينوم البشرى وتم اكتشاف المتغيرات الجينية التي تكررت حدوثها عند الرجال الذين أصيبوا بالصلع وكانت المتسببة في تساقط الشعر لديهم.