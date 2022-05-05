الدولية

وزير يمني لـ”البلاد”: الحوثيون يواصلون خرق الهدنة وينقلون الأسلحة للجبهات

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1443 هـ       5 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : مها العواودة

حذر وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أحمد عرمان ، من استمرار الخروقات الحوثية للهدنة مؤكدا أن الحوثيين ليس لديهم إرادة حقيقية نحو السلام ، وأن قرارهم بيد غيرهم في طهران .

وقال عرمان في حديث لـ”البلاد” أنه “منذ الإعلان عن الهدنة وبشكل يومي في مختلف الجبهات مارس الحوثيين خروقات وهجمات يومية بما في ذلك استهداف المدنيين والمناطق المدنية كما حصل يوم أمس في تعز باستهداف حديقة عامة”.

وأشار  إلى أن الحوثيين يستغلون الهدنة في حشد ونقل مختلف الأسلحة للجبهات في مأرب والساحل الغربي وغيرها.

داعيا المجتمع الدولي والمبعوث الأممي خصوصا إلى ممارسة ضغوط أكثر جدية وعالية وأن يغيروا السياسة المتبعة في التعامل مع مليشيات الحوثي.

ibrahim

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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