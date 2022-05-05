وزير يمني لـ”البلاد”: الحوثيون يواصلون خرق الهدنة وينقلون الأسلحة للجبهات

البلاد : مها العواودة

حذر وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أحمد عرمان ، من استمرار الخروقات الحوثية للهدنة مؤكدا أن الحوثيين ليس لديهم إرادة حقيقية نحو السلام ، وأن قرارهم بيد غيرهم في طهران .

وقال عرمان في حديث لـ”البلاد” أنه “منذ الإعلان عن الهدنة وبشكل يومي في مختلف الجبهات مارس الحوثيين خروقات وهجمات يومية بما في ذلك استهداف المدنيين والمناطق المدنية كما حصل يوم أمس في تعز باستهداف حديقة عامة”.

وأشار إلى أن الحوثيين يستغلون الهدنة في حشد ونقل مختلف الأسلحة للجبهات في مأرب والساحل الغربي وغيرها.

داعيا المجتمع الدولي والمبعوث الأممي خصوصا إلى ممارسة ضغوط أكثر جدية وعالية وأن يغيروا السياسة المتبعة في التعامل مع مليشيات الحوثي.