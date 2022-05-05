واتساب يزف بشرى لمستخدميه.. اعرف تفاصيل الميزة الجديدة

واتساب يحمل لمستخدميه العديد من التحديثات وفق ما أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك.

وجاء عبر حسابه الشخصي، بدء خاصية التفاعلات على رسائل الواتساب لجميع المستخدمين.

إذ تتيح هذه الميزة للمستخدم إمكانية التفاعل مع الرسائل على تطبيق واتساب من خلال 6 خيارات مختلفة.

هي: الإعجاب، والحب، والضحك، والمفاجأة، والحزن، والشكر.

وبعد إطلاق الميزة، سيضيف WhatsApp دعمًا لجميع الرموز التعبيرية ولون البشرة.

التي يمكنك استخدامها عادةً في الرسائل، ولن يقتصر الأمر على 6 رموز تعبيرية فقط.

إذ سيتم إضافة زر علامة «زائد +» جديد في شريط رد الفعل، وبعد الضغط عليه.

ويكون المستخدم قادرًا على الرد على الرسالة عن طريق اختيار رمزًا تعبيريًا مختلفًا.

التفاعل مع رسائل الواتساب بـ«إيموشن»

وخلال مطلع الشهر الماضي، أعلن التطبيق عن طرح إمكانية الرد على الرسائل بواسطة ردود الفعل.

وهو ما يتمتع به مستخدمو الإصدار الجديد من تطبيق واتساب لنظام الأندرويد.

إلا أنّ التحديث لم يظهر عند جميع المستخدمين في آن واحد.

ويمكنك تجربة التفاعل مع رسائل الواتساب، عن طريق فتح الدردشة حيث توجد الرسالة التي تريد الرد عليها.

ثم الضغط باستمرار على الرسالة التي تلقيتها وتريد الرد عليها.

وستظهر نافذة منبثقة بها 6 رموز تعبيرية يمكنك استخدامها للتفاع