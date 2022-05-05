مقيمون يشيدون بتنوع الفعاليات وتعدد المواقع في “موسم جدة”

جدة- خالد بن مرضاح

شهدت فعاليات موسم جدة حضوراً وتفاعلاً لافتاً من الزوار من جنسيات مختلفة سواءً من مقيمين داخل المملكة أو سياح قدموا من خارج المملكة للاستمتاع بالعروض والفعاليات المتنوعة التي يقدمها الموسم والتي تناسب مختلف الأعمار وتلبي كافة الرغبات.

وحظيت مطاعم ومقاه جدة آرت بالإضافة إلى عروض السيرك العالمية اليومية بإقبال كبير من المقيمين والسياح الأجانب، الذين وجدوا فيها فرصة لقضاء أجمل الأوقات مع أطفالهم وأسرهم وتوثيق لحظات السعادة التي رسمتها الفعاليات المتنوعة على وجوههم، والاستمتاع بالفعاليات والعروض الحية التي تقدمها.

وعبرت “نفين حسن” من مصر، عن سعادتها البالغة بالفعاليات التي شاهدتها في جدة آرت وتنوع العروض المقدمة التي أضفت أجواء من البهجة والسعادة على وجوه الجميع.

وأكدت أن فعاليات الموسم تناسب جميع أفراد العائلة، مشيرة إلى إعجابها الشخصي بعروض الألعاب النارية التي تطلق بشكل يومي مساءً وطوال الموسم، موضحة أنها جذبت الأطفال وأبهرتهم بجماليتها وألوانها البديعة.

وقالت “ريما خالد” إن عروض الموسم شكلت لوحة فنية جميلة من الفرح لدى الصغار التي كانت الألعاب النارية نقطة جذب وتشويق لهم يحرصون على مشاهدتها، بالإضافة للألعاب والعروض الأخرى.

وأشاد “ريان” بتواجد عدد كبير من المطاعم في مناطق الفعاليات وتنوعها بما يتناسب مع جميع الأذواق، ويحد من الإزدحام، مشيراً إلي جمالية العروض التفاعلية الممتدة على طول منطقة جدة آرت، التي جذبت الكثير من الزوار من داخل المملكة وخارجها.