شاهد: أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 3-1

ضرب ريال مدريد الإسباني موعدًا مع ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية 2022، بتغلبه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لواحد الأربعاء 4 مايو.

وعوّض ريال مدريد خسارته ذهابًا في مدينة مانشستر بنتيجة 3-4 ليفوز في ملعبه “سانتياغو برنابيو” 3-1 ويصعد إلى النهائي رقم 14 في تاريخه بمجموع المباراتين (6-5).

أهداف ريال مدريد ضد مانشستر سيتي جاءت جميعها في الوقت الحرج، إذ كان الفريق الملكي متاخرًا 0-1 حتّى الدقيقة 90، قبل أن يعود في المباراة بريمونتادا غير مسبوقة.

وسجّل الجزائري رياض محرز هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 73 من تصويبة يسارية متقنة، لكن البديل البرازيلي الشاب رودريغو غويس سجل هدفين متتاليين لريال مدريد في الدقيقتين 90 و91، لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بتعادل الفريقين 5-5 بمجموع المباراتين، ويلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي عرفت فوز الميرنغي.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، سجل الفرنسي من أصل جزائري، كريم بنزيمة هدف انتصار ريال مدريد من علامة الجزاء باقتدار على يسار الحارس إيديرسون.

شاهد أهداف ريال مدريد ومانشستر سيتي 3-1