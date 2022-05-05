الاتفاق يكتسح التعاون ويقترب من ضمان البقاء

متابعة- هلال سلمان
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
حقق فريق الاتفاق فوزا كبيرا على مضيفه التعاون بنتيجة (4-0) في افتتاح الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
غلب الحذر على بداية المباراة من الطرفين، وانحصر اللعب في وسط الملعب مع غياب الخطورة الحقيقية على المرميين، وكانت أخطر فرص الاتفاق من السويدي كوايسون الذي قابل عرضية محمد الكويكبي لكنه أطاح بها خارج المرمى، فيما صنع المصري مصطفى فتحي الخطورة للتعاون بتسديدتين أبعد أولاهما الحارس الاتفاقي رايس مبولحي في الدقيقة 37، وشتت الثانية اللاعب إبراهيم محنشي من على خط المرمى (د 41)، وفي الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء للاتفاق بعد إعاقة الكاميروني لوينداما للمهاجم كوايسون، لكن التونسي نعيم السليتي أهدرها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، عوض سليتي إهداره لركلة الجزاء بعد أن قاد هجمة مرتدة ومرر للكويكبي الذي أعادها له فلعبها مقصية رائعة في شباك البرازيلي أنجوس (د 49)، وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني للنواخذة بعد أن تلاعب بدفاع التعاون (د 61)، ثم أحرز البديل يوسف نياكاتي ثالث أهداف الاتفاق بعد انفراده بالحارس (د 75).
في الوقت بدل الضائع تحصل نياكاتي على جزائية أخرى، سجل منها الكويكبي الهدف الرابع، ليؤمن فوز فريقه الذي رفع رصيده إلى 27 نقطة وصعد للمركز الـ 12 مؤقتا، فيما تجمد رصيد التعاون عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.