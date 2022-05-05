الأهلي يتعادل مع الباطن ويرتقي للتاسع مؤقتا

جدة – هلال سلمان
عاد فريق الأهلي بتعادل صعب من ميدان مضيفه الباطن بنتيجة (2-2) في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في افتتاح الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تحصل الباطن على ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو إثر إعاقة علي مجرشي لحسين العيسى، سجل منها الأنغولي فابيو أبرو هدف التقدم للباطن في الدقيقة 29، وأهدر عبدالرحمن غريب أخطر فرص التعادل للأهلي بعد أن سدد بجانب القائم من عرضية المقدوني أليوسكي (د 39)، ثم مرت رأسية عبدالباسط هندي فوق القائم (د 43)، وكانت آخر الفرص الخطيرة عرضية أليوسكي التي لم ينجح البرازيلي إدواردو في متابعتها، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف.
ومع مطلع الشوط الثاني، أضاع غريب فرصة أخرى بعد انفراد بالحارس (د 47)، ومن ركلة حرة مباشرة حاول عمر السومة تعديل النتيجة لكن تصويبته مرت بجوار القائم (د 62)، ثم سجل إدواردو هدف التعادل للأهلي بكرة خلفية رائعة (د 65)، وكاد مجرشي أن يسجل ثاني أهداف الأهلي لكن كرته صدها الحارس كامبانيا (د 72)، وعاد الحارس الأوروغوياني ليتصدى لكرة السومة بعدها بدقيقتين، لكن الباطن هو من سجل الهدف الثاني بعد أن توغل راكان الشملان من الجهة اليمنى للأهلي وعكس كرة قابلها عبدالعزيز العرياني بيسراه في شباك الربيعي (د 77).
نجح هيثم عسيري في إدراك التعادل للأهلي بعد مراوغته لدفاع الباطن (د 85)، وفي الوقت بدل الضائع أهدر الشملان فرصة للباطن ومثله فعل المقرن في الجانب الآخر، لينتهي اللقاء بالتعادل (2-2)، ليرفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، فيما ظل الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.