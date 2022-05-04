(911) يتلقى 1.6 مليون بلاغاً خلال شهر

جدة : البلاد

تلقَّىٰ مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة (1,634,055) اتصالاً خلال شهر رمضان من عام 1443 هـ، وذلك ضمن مهام المركز في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص والإجابة عن الاستفسارات من خلال أنظمة آلية ومتطورة.

وتنوعت المكالمات الواردة بين بلاغات عن حوادث مرورية وحرائق والاستفسار، إضافةً إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

وبلغ عدد البلاغات المُسْتَقْبَلَةِ في منطقة مكة المكرمة (771,935)، وفي منطقة الرياض (862,120)، بإجمالي مكالمات مُسْتَقَبَلَة في المنطقتين (1,634,055) مكالمةً، يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.