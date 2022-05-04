وزارة الثقافة تقدم باقة ثقافية متنوعة في فعالية “طرف الهدب” بالرياض

الرياض: البلاد

انطلقت اليوم فعالية “طرف الهدب” في مطل وادي حنيفة ظهرة البديعة بمدينة الرياض، والتي تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتستمر حتى السبت المقبل، متضمنة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية الموجهة لكافة شرائح المجتمع، تجمع بين الحرف السعودية، والفنون الغنائية والمسرحية، وفنون الطهي، إلى جانب حضور فريد للقهوة السعودية.

وانقسمت الفعالية إلى ست مناطق، تحمل كل منطقة اسماً خاصاً بها، وهي، حرفة، سواريه، جورميه، المطل، مديد، بيتزاريا، حيث حظي الزوّار في منطقة “سواريه” بتجربة مميزة من خلال تذوق أشهى الأطعمة العربية المبتكرة خلال استمتاعهم بعرض مسرحي موسيقي عالمي في مكان صمم بأسلوب يجمع ما بين العراقة والأسلوب المعاصر.

ومنحت منطقة “جورميه” أوقاتاً مسلية وتفاعلية للزوار في مكان مصمم بأحدث الطرق الهندسية، قُدمت فيه أشهى المأكولات ما بين فنون الطهي اليونانية والفرنسية، مع تقديم عروض للفرقة الموسيقية الجوالة.

وفي ثالث المناطق التي حملت مسمى “مديد” استمتع زوّار “طرف الهدب” بتجربة الشواء الاحترافي لأجود أنواع لحوم البرغر مع أجواء احتفالية موسيقية.

وقدمت الوزارة تجربة نوعية لزوّار الفعالية في المنطقة الرابعة للاستمتاع برائحة خبز البيتزا الطازجة بمختلف أنواعها في منطقة “بيتزاريا” والتي أخذت من التقاء الجبال بـ”شعيب” ظهرة البديعة موقعاً ساحراً على مدرجات الصخور وبإطلالة جميلة على مدينة الرياض وفي أجواء خاصة ومميزة.

وفي خامس المناطق تأتي منطقة “المطل” استمتع فيها الزوّار بتجربة فريدة في مكان مفتوح حضرت فيه القهوة السعودية الأصيلة، وقُدمت فيه الحلويات والأطباق المحلية الشهيرة، وفي آخر مناطق “طرف الهدب” تأتي منطقة “حرفة” وهي عبارة عن ممر يحتوي على منتجات من أجود إبداعات الفنانين والفنانات السعوديين، وتزينت مساحات الممر بتركيبات فنية إبداعية من تصميم فنانين تشكيليين موهوبين.

وتأتي فعالية “طرف الهدب” ضمن جهود وزارة الثقافة في الاحتفاء بالعيد بأنشطة ثقافية تثري من خلالها تجربة المجتمع بهوية ثقافية سعودية، حيث تستقبل الفعالية زوارها من شرائح المجتمع كافة، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 1 صباحاً.