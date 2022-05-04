منظمة التعاون الإسلامي تُحذر من استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى

جدة : البلاد

حذرت منظمة التعاون الإسلامي من استمرار انتهاكات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى من خلال التهديد باقتحامه، وأداء صلوات تلمودية في باحاته, ورفع علم دولة الاحتلال داخله، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف وتعديا على حرمة المسجد .

وحملت المنظمة قوة احتلال اسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الانتهاكات التي تشكل اعتداء صارخاً على مشاعر المسلمين ومن شأنها أن تغذي العنف والتوتر وتؤدي إلى إشعال حرب دينية تهدد الأمن والاستقرار الدوليين .

كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤلياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.