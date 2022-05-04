معايدات للمرضى والكوادر التمريضية بمجمع الملك عبدالله الطبي

البلاد : مها العواودة
عايدت إدارة مجمع الملك عبدالله الطبي وجمعية العلاج الآمن في جدة المرضى المنومين والكوادر التمريضية بالمجمع الطبي.
ويضم حفل المعايدة كلاً من رئيس جمعية العلاج الآمن في جدة الأستاذ طلال الناشري بحضور المشرف على الخدمات الطبية بالمجمع الدكتور محمود أبورمش والمساعد للخدمات التمريضية الأستاذة رويدا نحولي والمدير الطبي الدكتور هاني عقاد وعدداً من منسوبي الإدارة التنفيذية والطبية بالمجمع المرضى المنومين في أجنحة التنويم والكوادر التمريضية، سائلين الله أن يمُنّ على الجميع بالصحة والسلامة، ومقدمين لهم الهدايا وأجمل عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر لمشاركتهم فرحة العيد والإطمئنان على صحتهم.