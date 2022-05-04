غداً.. انطلاق المرحلة الثانية لمهرجان (أيام سوق الحب2) بالدمام

الدمام- حمودالزهراني

تنطلق غدًا الخميس 4/10/1443هـ، المرحلة الثانية من مهرجان (أيام سوق الحب 2)، الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية، لمدة 15 يوما في شارع 13 بالدمام بمناسبة عيد الفطر السعيد، تحت شعار (قديمك نديمك لو الجديد أغناك)، بعد أن شهد المهرجان في مرحلته الأولى، زيارة أكثر من 75 ألف زائر في شهر رمضان المبارك.

ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات التراثية التي تحاكي التراث الشعبي بطابع عصري، والمسرح التفاعلي الذي يروي حضارة وتاريخ المنطقة الشرقية وتفاصيل نشأة سوق الحب متضمنا 3 مسارات رئيسية تتمثل بالمسار الترفيهي والألعاب والمأكولات، إضافة لتقديم نخبة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن مهرجان (أيام سوق الحب 2) يأتي لإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية، مبينا أن المهرجان بمرحلته الأولى في شهر رمضان، جذبت أكثر من 75 ألف زائر توافدوا من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بفعالياته المتنوعة وعروضه التراثية.