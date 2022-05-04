شاهد: ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال

صعد ليفربول الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بتغلبه على فياريال الإسباني 3-2 في إياب نصف النهائي، سهرة الثلاثاء 3 مايو في ملعب “لا سيراميكا”.

كرر ليفربول فوزه الذي حققه في الذهاب بملعب “أنفيلد” 2-0 ليصعد بمجموع المباراتين (5-2) ويواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد.

وسيلعب ليفربول النهائي الثالث في آخر 5 مواسم من دوري أبطال أوروبا، بعد أن خاض نهائيي 2018 و2019، والآن يلعب نهائي نسخة 2022.

خسر ليفربول نهائي 2018 أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1، لكنه عاد في العام التالي 2019 وحصد اللقب من توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0.

أنهى فياريال الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين، بعد أن سجل له السنغالي بولاي ديا في الدقيقة 3 والفرنسي فرانسيس كوكلين في الدقيقة 41.

لكن ليفربول استفاق بعد الاستراحة وسجل 3 أهداف عبر البرازيلي فابينيو و الكولومبي لويس دياز و السنغالي ساديو ماني، بالدقائق 62 و67 74.

وأصبح ليفربول أول فريق إنجليزي يصل إلى 10 نهائيات بالمسابقات الأوروبية، بفارق شاسع عن مانشستر يونايتد (5) تشيلسي (3) نوتنغهام (2).

⚽ليفربول @LFC_Arabic يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا @ChampionsLeague بعدما قلب تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثة أهداف على مستضيفه فياريال @Arab_Villarreal في إياب نصف النهائي ، ليخوض االريدز النهائي الثالث له في المواسم الخمسة الأخيرة بحثا عن لقب سابع تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/OGwrMoSoLW — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 3, 2022