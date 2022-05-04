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جمعية مكافحة السرطان تعايد المرضى ضمن برنامج “هدايا العيد”

صحيفة البلادaccess_time3 / شوال / 1443 هـ       4 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : مها العواودة

نفذت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان برنامجها السنوي “هدايا العيد” وذلك لتهنئة المرضى المنومين في المستشفيات بعيد الفطر ومشاركتهم فرحة العيد وإسعادهم.

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وشملت الزيارات التي تستمر حتى يوم العيد المدينة الجامعية الطبية بجامعة الملك سعود، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى قوى الأمن، ومدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالحرس الوطني.

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وتأتي هذه الزيارات التي تمت بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلي الجهات الراعية للبرنامج لمشاركة المرضى فرحة العيد والتخفيف عنهم ودعمهم معنوياً ونفسيًا ليتجاوزوا هذه المرحلة بإذن الله، حيث تعد الصحة النفسية عامل أساسي ومهم في رحلة العلاج وتسهم في تعزيز فرصة الشفاء.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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