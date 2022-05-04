النفط يقفز 3%.. و “برنت” عند 107.91 دولاراً للبرميل

البلاد: رويترز

قفزت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع إعلان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، خططاً للاستغناء التدريجي عن واردات النفط الروسي مما عوض أثر المخاوف من تراجع الطلب من الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار للبرميل أو 2.8 بالمئة مسجلة 107.91 دولاراً للبرميل وسط تداولات بكميات قليلة بسبب عطلة في الصين واليابان، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 105.43 دولار للبرميل.