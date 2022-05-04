الإقتصاد

النفط يقفز 3%.. و “برنت” عند 107.91 دولاراً للبرميل

صحيفة البلادaccess_time3 / شوال / 1443 هـ       4 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أسعار النفط

البلاد: رويترز

قفزت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع إعلان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، خططاً للاستغناء التدريجي عن واردات النفط الروسي مما عوض أثر المخاوف من تراجع الطلب من الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار للبرميل أو 2.8 بالمئة مسجلة 107.91 دولاراً للبرميل وسط تداولات بكميات قليلة بسبب عطلة في الصين واليابان، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 105.43 دولار للبرميل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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