“الصقر الذهبي” في جدة آرت.. تنوع ثقافي وجمال بصري

جدة – خالد بن مرضاح

يشكل مجسم “الصقر الذهبي” الذي تتميز فيه منطقة “جدة آرت بروميناد” بموسم جدة أحد معالم الجذب التي يحرص كثير من زوار جدة آرت على التصوير إلى جانبه وأخذ لقطات لهم ولأطفالهم معه، خصوصاً أن موقعه المميز على الواجهة البحرية يعطي إطلالة بديعة على البحر تزيد من جمال المنظر.

ويعد مجسم “الصقر الذهبي” في “جدة آرت بروميناد” أحد أعمال الفنان الأمريكي “كي ويست” على الممشى البحري في هذه المنطقة التي تضم إلى جانب ذلك آثاراً وأعمالاً فنية فريدة متداخلة ما بين وسائل ترفيهية، ومقاه ومطاعم وعروض مختلفة، حيث تحرص إدارة موسم جدة على توظيف الفنون وتهيئة منصات للفنانين للإبداع والابتكار، وعرض تجاربهم، بما يعزز من التنوع الثقافي ويزيد من جمالية البعد البصري والفني لكل موقع من مواقع الفعاليات.

وتجسد الأعمال الفنية الخاصة بـ “جدة آرت بروميناد” جانباً من خبرات الفنانين المعاصرين ومدارسهم المختلفة، وتجاربهم الثقافية والفنية الثرية التي تجعل المنطقة لوحة فنية فريدة من نوعها، وتستقطب العديد من الزوار من داخل المملكة وخارجها.