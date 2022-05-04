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إحباط محاولات تهريب 760 كيلو حشيش و45 طنًّا من القات

صحيفة البلادaccess_time3 / شوال / 1443 هـ       4 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد: متابعات

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب (760) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(45) طناً و(624) كيلو جراماً من نبات القات المخدر، والقبض على المتورطين في تهريبها وعددهم (61) متهماً، منهم (41) مواطناً و(20) مخالفاً لنظام أمن الحدود: (11) من الجنسية الإثيوبية و(7) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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