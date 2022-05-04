أهالي المندق وزوارها يحتفلون بالعيد

الدمام – حمودالزهراني

أقامت بلدية محافظة المندق بمنتزه الفراشة بالمندق حفل معايدة أهالي محافظة المندق ( فرحة عيد) بالشراكة مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالمندق ومؤسسة وسام البادية ، وذلك بحضور نائب رئيس بلدية محافظة المندق الدكتور طلال الحسني وعمدة المندق الاستاذ رياض الطاحسي وجمع غفير من الأهالي والزوار .

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالقرآن الكريم ، ثم كلمة أهالي محافظة المندق قدمها عمدة محافظة المندق الاستاذ رياض الطاحسي رفع من خلالها باسمه ونيابة عن جميع أهالي المندق صادق التهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وألقى نائب رئيس بلدية المندق كلمته متقدماً بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله ،وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-وصاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقه الباحه وسعادة امين منطقه الباحه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وفي بادرة هي الأولى قدم جميع الحضور تحية اجلال للجنود المرابطين على الحدود فقرة ( دقيقة وفاء ) .

واشتمل حفل المعايدة على العديد من الفقرات شملت قصيدة شعرية للشاعر حسن السريفي وأوبريت غنائي من أداء فرقة صوت الجنوب الشعبية بمشاركة فرقة أطفال لمسة وردية وكذلك العديد من المسابقات بالإضافة لعدد من الأركان للاسر المنتجه وركن التعليم بالترفيه والمرسم الحر للأطفال.