أمانة جدة تطلق فعاليات العيد بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي

جدة : البلاد

يشهد مركز الملك عبد العزيز الثقافي اعتياراً من الثلاثاء 02 شوال وعلى مدى يومين انطلاق فعاليات أمانة محافظة جدة لعيد الفطر المبارك ضمن “موسم 1443 والتي تتضمن باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة كمسابقات الأطفال والعروض المسرحية ولوحات فنية من عروض الفلكلور الشعبي.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة سيشهد عروض الفنون الشعبية، وستتضمن فعاليات مسابقات للأطفال، وتوزيعات العيد، هدايا للأطفال، وألعاب الدمى المتحركة بجانب مسرحيات متنوعة.

وأضاف أن الفعاليات ستتضمن عروض الإضاءات إضافة لتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة لنشر التهنئة بعيد الفطر السعيد.