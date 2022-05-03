المحليات

“هيئة الترفيه” تحتفي بالأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر في “البوليفارد”

صحيفة البلادaccess_time2 / شوال / 1443 هـ       3 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

احتفلت الهيئة العامة للترفيه مساء أمس (الإثنين) مع مجموعة من الأطفال الأيتام، بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك في مسرح محمد العلي في “بوليفارد رياض سيتي”.

حيث استمتع الأطفال من أبناء شهداء الواجب في وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في الرياض (إنسان) بالألعاب في منطقة “تاكيندا” التي تضم عدداً من الألعاب الإلكترونية. إضافة إلى حضور المسرحية التي تناولت عادات العيد في مختلف المناطق.

وعلى مدى ساعات لعب الأطفال في المجسمات التي بنيت على شكل قلعة، مليئة بالألعاب والبالونات ودفاتر التلوين، كما تناولوا فيها وجبة الغداء.

وبعد الانتهاء من الحفل الذي نظم تحت إشراف معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وحضره بعض من ذوي شهداء الواجب، تم توزيع الهدايا التذكارية والألعاب عليهم وسط سعادة غامرة، موجهين شكرهم للهيئة على المعايدة التي تقام للعام الثاني على التوالي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *