ميسي يظهر في برشلونة رفقة بوسكيتس.. ما القصة؟

أظهرت لقطات فيديو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الثلاثاء 3 مايو رفقة زميله السابق في البارسا سيرخيو بوسكيتس.

وذكرت وسائل إعلام أن ميسي (34 عامًا) يقضي إجازته الحالية في مدينة برشلونة رفقة زوجته أنتونيلا وأطفاله، وزار زملائه القدامى في النادي الكاتالوني.

يلعب ميسي الموسم الأول مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن انتقل له طليعة الموسم الجاري 2021-2022 قادمًا من برشلونة في صفقة مجانية.

وسجّل البرغوث 9 أهداف بقميص النادي الباريسي في كل البطولات، فضلًا عن تقديم 13 تمريرة حاسمة، وحصد معه مسابقة الدوري الفرنسي.

📸| Leo Messi and Sergio Busquets with their wives and friends in Barcelona yesterday. IG: antonelaroccuzzo pic.twitter.com/FTulgaaLVc — VBET News (@VBETnews) May 3, 2022

وربطت تقارير بين زيارة ميسي إلى مدينة برشلونة وظهوره مع بوسكيتس، وإمكانية عودته للعب مع برشلونة الذي دافع عن قميصه بين عامي 2000 و2020.

وكتبت أنتونيلا زوجة ميسي عبر منشور في منصة انستغرام عن زيارتهما لمدينة برشلونة: “أردنا الذهاب إلى بيتش بار (مطعم) مع الأصدقاء الذين نحبهم كثيرًا”.

لا يزال يرتبط ميسي بعلاقات صداقة مع زملائه القدامى في برشلونة ومنهم سيرخيو بوسكيتس وخوردي ألبا وجيرارد بيكيه اللذين لعبوا معه لأكثر من 10 مواسم.

زيارة ميسي إلى برشلونة جاءت سريعة، إذ غادر قبل قليل باتجاه العاصمة الفرنسية باريس تحضيرًا لمواجهة تروا يوم الأحد المقبل 8 مايو في الدوري المحلي.

(فيديو لمغادرة ميسي برشلونة)