ميسي يظهر في برشلونة رفقة بوسكيتس.. ما القصة؟

أظهرت لقطات فيديو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الثلاثاء 3 مايو رفقة زميله السابق في البارسا سيرخيو بوسكيتس.

وذكرت وسائل إعلام أن ميسي (34 عامًا) يقضي إجازته الحالية في مدينة برشلونة رفقة زوجته أنتونيلا وأطفاله، وزار زملائه القدامى في النادي الكاتالوني.

يلعب ميسي الموسم الأول مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن انتقل له طليعة الموسم الجاري 2021-2022 قادمًا من برشلونة في صفقة مجانية.

وسجّل البرغوث 9 أهداف بقميص النادي الباريسي في كل البطولات، فضلًا عن تقديم 13 تمريرة حاسمة، وحصد معه مسابقة الدوري الفرنسي.

