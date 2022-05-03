موسم جدة 2022 يحذر من استغلال شعار الموسم

جدة- خالد بن مرضاح

أكدت إدارة موسم جدة 2022 لجميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد؛ بعدم استخدام أو استغلال أي حق أو امتياز، أو اسم، أو تصميم، أو شعار، أو رسوم، أو غيرها من العلامات العائدة لموسم جدة إلاّ بموافقة خطية تحدد شروط الاستخدام، وتحفظ حقوق الجميع.

وأوضحت إدارة موسم جدة في بيان صحافي اليوم أنه تم رصد استخدام بعض الشركات والمؤسسات العلامة التجارية للموسم، واستغلال الحقوق المتصلة بها في أغراض تجارية، من خلال طرح إعلانات وحملات تسويقية، وغيرها دون الحصول على موافقة خطية من إدارة الموسم؛ مما يعد مخالفة صريحة للأنظمة تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين، وحفظ حقوق موسم جدة، وحقوق شركائه، ورعاته الرسميين.

ونوهت إدارة الموسم بأهمية الشراكة مع كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة للمساهمة في إنجاح الموسم، وتحقيق التعاون والتكامل لخدمة أهالي وزوار مدينة جدة، وتعزيز هذه الشراكة لمن يرغب كشريك أو راع، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.